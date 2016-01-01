مداخيل مباراة المغرب التطواني و شباب خنيفرة .. بدون تعليق !

أخبارنا المغربية ـ تطوان

أعلن نادي المغرب التطواني عن مداخيل مباراته أمام ضيفه شباب أطلس خنيفرة ، التي جرت مساء أمس السبت 8 أكتوبر الجاري بملعب سانية الرمل برسم الجولة الرابعة من البطولة الاحترافية ، و انتهت بالتعادل السلبي صفر لمثله.

و لأول مرة وضع الماط على صفحته الرسمية بالفايسبوك منشورا حول المداخيل التي بلغت 25470 درهم بعد بيع 739 تذكرة من فئة 30 درهما و 22 فقط من تذاكر المنصة (150 درهما) ، بينما بلغت المصاريف 34223 درهما ، ما أدى الى تسجيل عجز في مداخيل المباراة قدره 8753 درهما.

أنصار الفريق اعتبروا من خلال تعليقاتهم على صفحة الماط الفايسبوكية، أن حملة المقاطعة التي تقوم بها الاولترات المساندة للفرق الوطنية للمباريات نجحت في التأثير على المداخيل ، و تساءل البعض عن سر عدم تقديم مثل هذه التفاصيل و اﻷرقام عند بيع اللاعبين و الاعلان عن مداخيل مباريات دوري ابطال أفريقيا أمام اﻷهلي المصري و مازيمبي الكونغولي.