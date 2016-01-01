يوسف لمريني : الفعالية وقتالية اللاعبين مكنتنا من الفوز على الحسيمة

نورالدين ثلاج-أخبارنا المغربية

قال يوسف لمريني، مدرب فريق أولمبيك خريبكة لكرة القدم، في الندوة الصحافية التي أعقبت لقاء فارس الفوسفاط وشباب الريف الحسيمي إن الفعالية داخل رقعة الملعب هي التي منحت الفريق الثقة في المباراة، مؤكدا على أن فريقه استغل هفوات دفاع الخصم ليسجل أربعة أهداف.

وأضاف لمريني أن المباراة كانت قوية مع انطلاقتها، بفعل الضغط الذي مارسه الفريق المحلي، إلا أن أولمبيك خريبكة استطاع التحكم في زمام اللقاء واستغل لاعبوه الهفوات الدفاعية في الشوط الأول ليسجلوا هدفين مع تضييع فرصة حقيقية لتعميق الفارق، إضافة إلى استمرار فعاليته الهجومية خلال الشوط الثاني الذي تمكن فيه لاعبو الأولمبيك من مضاعفة الغلة والخروج بنتيجة الفوز بأربعة أهداف مقابل واحد.

وأكد لمريني أن الفريق الحسيمي كان ندا قويا للفريق الخريبكي، لكونه يتوفر على مجموعة شابة قوية تنقصها التجربة، مشددا على أن فريقه يستحق الفوز في اللقاء نتيجة الرغبة التي تنتاب اللاعبين في محو سلسلة الهزائم المتتالية التي تلقاها الفريق وبالتالي لم يعد مسموحا له بالانهزام في مقابلة رابعة.