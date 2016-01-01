لوبيرا : فقط 7 أندية في الدوري الاسباني تستطيع دفع الراتب الذي أتقضاه بالمغرب

أخبارنا المغربية - ع. الوزاني

كشف الاسباني سيراج لوبيرا مدرب فريق المغرب التطواني، عن مفاجأة مدوية، عندما صرح ليومية ماركا الاسبانية أن الراتب الذي يتقضاه بالمغرب، هناك فقط 7 فرق في دوري الدرجة الاولى من الليغا الاسبانية تستطيع دفعه .

و اعتبر لوبيرا في ذات التصريح أن تجربته التدريبية خارج الديار الاسبانية جد موفقة، كما أن قيمته المادية مرتفعة بالمغرب، دون الكشف عن تفاصيل أخرى بخصوص أجره الشهري داخل الماط.

و كانت أخبار متداولة بداية الموسم قد أكدت أن لوبيرا تنازل عن مبلغ عشرة ملايين سنتيم، من قيمة الراتب الشهري الذي يجب أن يتقاضاه مقابل الاستمرار في تدريب الفريق التطواني خلال الموسم الكروي الحالي، بعدما كان مسؤولوه يرغبون في فسخ عقده في وقت سابق.

وكان من المفروض أن يتقاضى لوبيرا راتبا شهريا قيمته ثلاثون مليون سنتيم ، لكنه وافق على تخفيض راتبه إلى عشرين مليون سنتيم في ظل الأزمة الحالية التي يعيشها الفريق التطواني و كذا نتائجه المتواضعة الموسم الفارط .