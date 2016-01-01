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أخيرا..نهاية مسلسل مراد باتنة بانتقاله إلى هذا الفريق

بواسطة أخبارنا المغربية 19 دقيقة مضت
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أخيرا..نهاية مسلسل مراد باتنة بانتقاله إلى هذا الفريق

 

أخبارنا المغربية : محمد الميموني

بعد شد وجذب دام لأزيد من شهرين، وصلت قضية لاعب الفتح الرباطي مراد باتنة إلى آخر النفق بعدما توصل الطرفان إلى حل وسط مكن من تجاوز الخلاف الكبير الذي نشب بينهما والذي أدى إلى إبعاد اللاعب عن الفريق لعدة أسابيع.

فقد أعلن نادي الفتح الرباطي عن انتقال مهاجمه باتنة إلى صفوف فريق الإمارات الإماراتي في عقد إعارة يمتد إلى نهاية الموسم دون الكشف عن تفاصيله المالية.

وأكدت مصادر من داخل النادي أن الترخيص لباتنة بالانتقال إلى الدوري الإماراتي جاء بعد قبوله تمديد عقده الذي ينتهي نهاية الموسم الحالي لسنة إضافية، وهو الأمر الذي كان يرفضه بشكل مطلق المهاجم والذي كان يرغب في الحصول على صفقة انتقال حر.

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