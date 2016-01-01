العساكر يرفعون " إرحل " في وجه العزيز و إدارة الجيش في طريقها للتعاقد مع هذا المدرب الكبير
عبدالاله بوسحابة : أخبارنا المغربية
أفادت مصادر مقربة من فريق الجيش الملكي ، أن هذا الأخير في طريقه للتعاقد مع الإطار الوطني السيد الحسين عموتة ، خلفا لسابقه السيد عبد المالك العزيز ، الذي استعصى عليه قيادة الفريق وفق الاتفاق المسطر بينه وبين إدارة الفريق ، لاسيما بعد حصد عدد من النتائج السلبية ، أبرزها الإقصاء من منافسات كأس العرش على يد فريق من القسم الثاني .
هذا و وفق نفس المصادر ، فقد تأكد توقيع عموتة لعقد مبدئي مع العساكر من أجل قيادة الفريق فيما تبقى من مباريات بطولة الاتصالات الاحترافية ، في انتظار الانفصال المؤكد مع ابن الفريق عبد المالك العزيز الذي طالبت جماهير الفريق برحيله .
يذكر ان الحسين عموتة ، يعد من ابرز الاطر الوطنية الشابة ، حيث استعطاع في زمن قياسي أن يصنع العديد من الانجازات ، إن مع فريقه السابق الفتح الرباطي ، او هناك بقطر رفقة السد ، الذي حصد معه ألقاب عديدة ، ابرزها اشرافه على تدريب جوهرة الكرة الاسبانية " تشابي هيرنانديز " النجم السابق فريق برسلونة ، و أيضا نجم الريال السابق " راوول كونزاليس " ، الأمر الذي جعل الرجل يكسب تجربة كبيرة ، قد لا تتاح لغيره من المدربين المغاربة .
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