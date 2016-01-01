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المنتخب المغربي في مواجهة ودية أمام منتخب أفريقي الشهر المقبل

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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المنتخب المغربي في مواجهة ودية أمام منتخب أفريقي الشهر المقبل المنتخب المغربي في مواجهة ودية أمام منتخب أفريقي الشهر المقبل

أخبارنا المغربية - الرباط 

أكدت الجامعة الملكية لكرة القدم، اليوم الأربعاء، أن المنتخب المغربي سيواجه نظيره الطوغولي، في مباراة ودية، منتصف نوفمبر المقبل، بملعب مراكش .

هذه المباراة تأتي مباشرة بعد مواجهة كوت ديفوار في الـ12 نوفمبر  بنفس الملعب، برسم الجولة الثانية من المجموعة الثالثة ضمن تصفيات أفريقيا المؤهلة لمونديال روسيا 2018. 

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