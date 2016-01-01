المنتخب المغربي في مواجهة ودية أمام منتخب أفريقي الشهر المقبل

أخبارنا المغربية - الرباط

أكدت الجامعة الملكية لكرة القدم، اليوم الأربعاء، أن المنتخب المغربي سيواجه نظيره الطوغولي، في مباراة ودية، منتصف نوفمبر المقبل، بملعب مراكش .

هذه المباراة تأتي مباشرة بعد مواجهة كوت ديفوار في الـ12 نوفمبر بنفس الملعب، برسم الجولة الثانية من المجموعة الثالثة ضمن تصفيات أفريقيا المؤهلة لمونديال روسيا 2018.