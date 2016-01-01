رئيس اتحاد طنجة يفتح النار ضد المسؤولين عن الكرة المغربية و هذا ما قاله

أخبارنا المغربية - الرباط

هاجم عبدالحميد أبرشان، رئيس فريق اتحاد طنجة، بشكل غير مسبوق المسؤولين عن الكرة المغربية، متهما إياهم بالتقصير و عدم العمل على تطوير مستوى كرة القدم الوطنية.

وقال أبرشان، أمس الثلاثاء، عبر حسابه على موقع "الفيسبوك": " أصبحنا نرى ظاهرة غريبة في كرة القدم الوطنية وهي كثرة الكلام وقلة العمل والأفعال، الكل يتحدث عن بطولة إحترافية وعن الرفع من مستوى كرة القدم الوطنية، لكن حين تمعن النظر في قرارات بعض المسؤولين وبعض القائمين على الشأن الكروي ببلادنا تعتقد جازما أنه ليس هناك من يسعى فعليا إلى الرقي بمستوى كرة القدم الوطنية وأن الأمر لا يعدو أن يكون كلاما في كلام، يقضي به كل واحد مآربه".

وأضاف: "فمن شروط الحصول على منتوج كروي جيد،هو إقناع الجماهير أولا بهذا المنتوج وحملها على عشق كرة القدم والحج بكثرة إلى الملاعب لمساندة فرقها، فالمدرجات المملوءة هي مقياس نجاح مشروع كرة القدم ونجاح كل المتدخلين فيه، من وزارة وصية، جامعة وشركائهما وأيضا إدارات الفرق .. ماذا فعل هؤلاء المسؤولون لاستقطاب الجماهير إلى الملاعب الوطنية؟... الدخول في صراع مع الجماهير و حملها على المقاطعة؟ حمل الفرق على الاستقبال خارج ميادينها بدعوى إصلاح وترميم الملاعب؟؟ ".

و اعتبر أبرشان أن " هذه القرارات التي تعيد كرة القدم إلى الوراء وتساهم في زعزعة استقرار الكثير من الفرق التي لا يتسع المجال لذكرها كلها ونورد كمثال حالة فريق الوداد البيضاوي الذي فقد اللقب الموسم الماضي ثمنا لإستقباله خارج ميدانه، والآن جاء دور فريق إتحاد طنجة لترحيله من جهة وحرمانه من الجماهير من جهة أخرى".

و ختم رئيس فريق اتحاد طنجة تدوينته القوية بالقول : " كل الفرق يجب أن تستنكر هذه القرارات، وأنا سأتحدث عن الفريق الذي يعنني والذي كرسنا له كل المجهودات و ضحينا بالغالي والنفيس من أجل أن نرتقي به إلى مستوى فريق بقيمة وحجم مدينة طنجة، بكل الإكراهات التي عشناها و نعيشها، من أجل الوفاء بالتزاماتنا مع اللاعبين والطاقم والتقني ولنضمن الاستقرار والاستمرارية، فإذا بقرارات تأتي من جهة لا يدخل في حساباتها معاناتك ولا مدى الضرر الذي ستلحقه بفريقك وبكرة القدم عموما، قرارات تجعلك تشك حتى في نوايا هؤلاء وتدفعك للتساؤل هل هي مقصودة؟؟ نظرا لتوقيتها غير المناسب تماما و غير المراعى لمصلحة الفريق المستهدف، بل تجعلك تعتقد أنها بالعكس اتخذت لمصلحة جهات أخرى، هذه القرارات التي تدفعنا وتدفع كل من لديه الرغبة في العمل الجاد إلى الابتعاد وترك المجال لمن يسعى وراء رغباته المريضة".