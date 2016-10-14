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تعيينات حكام الدورة 5 للبطولة الإحترافية

بواسطة أخبارنا المغربية 11 دقيقة مضت
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تعيينات حكام الدورة 5 للبطولة الإحترافية تعيينات حكام الدورة 5 للبطولة الإحترافية

أخبارنا المغربية - الرباط 

فيما يلي تعيينات حكام الدورة 5 للبطولة الإحترافية :

الجمعة 14 اكتوبر 2016 : 

16:00 - أولمبيك اسفي- شباب اطلس خنيفرة : الحكم نور الدين ابراهيم

19:00 - الكوكب المراكشي – الدفاع الحسني الجديدي : الحكم محمد بلوط

السبت 15 أكتوبر 2016 : 

16:00 - شباب قصبة تادلة – اتحاد طنجة : الحكم نور الدين الجعفري

16:00 - الوداد – شباب الريف الحسيمي : الحكم سمير الكزاز

الأحد 16 أكتوبر  2016 : 

16:00 - حسنية أكادير – الرجاء : الحكم الداكي الرداد

19:00 - المغرب التطواني - نهضة بركان : الحكم رضوان جيد

الاثنين 17 أكتوبر 2016 :

17:00 - اولمبيك خريبكة- الجيش الملكي :الحكم حسن الرحماني

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