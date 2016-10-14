تعيينات حكام الدورة 5 للبطولة الإحترافية
أخبارنا المغربية - الرباط
فيما يلي تعيينات حكام الدورة 5 للبطولة الإحترافية :
الجمعة 14 اكتوبر 2016 :
16:00 - أولمبيك اسفي- شباب اطلس خنيفرة : الحكم نور الدين ابراهيم
19:00 - الكوكب المراكشي – الدفاع الحسني الجديدي : الحكم محمد بلوط
السبت 15 أكتوبر 2016 :
16:00 - شباب قصبة تادلة – اتحاد طنجة : الحكم نور الدين الجعفري
16:00 - الوداد – شباب الريف الحسيمي : الحكم سمير الكزاز
الأحد 16 أكتوبر 2016 :
16:00 - حسنية أكادير – الرجاء : الحكم الداكي الرداد
19:00 - المغرب التطواني - نهضة بركان : الحكم رضوان جيد
الاثنين 17 أكتوبر 2016 :
17:00 - اولمبيك خريبكة- الجيش الملكي :الحكم حسن الرحماني
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