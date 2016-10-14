تعيينات حكام الدورة 5 للبطولة الإحترافية

ورَطت رسالة التهنئة التي بعثها الدولي المغربي ولاعب يوفنتوس الإيطالي المهدي بنعطية على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في مشاكل مع جماهير الفريق الإيطالي. وكان بنعطية ... تفاصيل أكثر