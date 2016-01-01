بالفيديو : أولمبيك آسفي يعود للانتصارات من بوابة شباب قصبة تادلة

فاز فريق أولمبيك آسفي على ضيفه شباب قصبة تادلة بهدف للاشيء في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم الجمعة على أرضية الملعب البلدي بآسفي برسم منافسات الدورة الخامسة للبطولة الوطنية الاحترافية لأندية القسم الأول اتصالات المغرب لكرة القدم.



وسجل هدف المباراة الوحيد اللاعب ياسين الرامي في الديقة 11 .



وارتقى الفريق المسفيوي، الذي استعاد نغمة الفوز بعد ثلاث هزائم متتالية مقابل فوز واحد في الدورة الأولى، إلى المركز الثالث برصيد ست نقاط إلى جانب الدفاع الحسني الجديدي الذي سيحل مساء اليوم ضيفا على الكوكب المراكشي.



وفي المقابل، تأزمت وضعية فريق شباب قصبة تادلة، الوافد الجديد على قسم الأضواء، الذي مني بالهزيمة الثالثة على التوالي مقابل تعادل واحد في الدورة الأولى مع مباراة ناقصة، في المركز ما قبل الأخير بنقطة واحدة، أمام اتحاد الفتح الرياضي صاحب المركز الأخير ، الذي لم يخض بعد أي مباراة ضمن البطولة الوطنية بسبب مشاركته في المنافسات الإفريقية





