الهجهوج ينافس على جائزة أفضل لاعب أفريقي محلي
تضمنت لائحة المرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب إفريقي وأفضل لاعب إفريقي داخل القارة لعام 2016 ، التي أعلنت عنها الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم اليوم السبت ، لاعبين مغربيين هما المهدي بنعطية (يوفنتوس الايطالي) وحكم زياش (اجاكس الهولندي).
و تضم اللائحة الأولية 30 لاعبا يتنافسون على جائزة أفضل لاعب أفريقي لعام 2016. وبخصوص لقب أفضل لاعب إفريقي يمارس في القارة السمراء، فقد اختارت الكنفدرالية قائمة ب25 لاعبا، من بينهم مهاجم فريق الوداد البيضاوي رضا الهجهوج .
ومن المنتظر أن يعلن عن الفائز بالجائزة في حفل تنظمه الكونفدرالية الأفريقية يوم 5 يناير 2017 ، في العاصمة النيجيرية أبوجا.
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