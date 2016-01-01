الوداد البيضاوي يهزم شباب الحسيمة بهدف قاتل

تمكن فريق الودادالبيضاوي من تحقيق فوز صعب ومهم على فريق شباب الريف الحسيمي بهدفين لهدف واحد، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت على أرضية ملعب الفتح بالرباط، برسم منافسات الدورة الخامسة من البطولة الاحترافية لأندية القسم الأول اتصالات المغرب لكرة القدم .



و سجل هدفي فريق "القلعة الحمراء" كل فابريس نغيسي أونداما في الدقيقة 12 و صلاح الدين السعيدي في الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء (89)، في حين سجل الهدف الوحيد للفريق الحسيمي المدافع السنغالي مرتضى فال عن طريق الخطأ في الدقيقة 25.



و بهذا الفوز وهو الثاني على التوالي له في البطولة، رفع فريق الوداد البيضاوي رصيد إلى ست نقاط، في المركز في الرابع إلى جانب فريقي نهضة بركان و أولمبيك آسفي، في انتظار إجراء مبارياته المؤجلة ضد كل من شباب أطلس خنيفرة (الدورة الثانية) و المغرب التطواني (الدورة الثالثة) و نهضة بركان (الدورة الرابعة).



أما فريق شباب الريف الحسيمي ، الذي مني بالهزيمة الثانية على التوالي وثلاثة في الموسم مقابل فوز واحد، فتجمد رصيده عند ثلاث نقاط في المركز الثاني عشر إلى جانب إولمبيك خريبكة والنادي القنيطري . و سيجري الفريق الأحمر يوم الأربعاء القادم مباراته ضد شباب أطلس خنيفرة، برسم مؤجل الدورة الثانية.