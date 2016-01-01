بطولة القسم الثاني : نتائج الدورة الخامسة و الترتيب
في ما يلي نتائج مباريات الدورة الخامسة للبطولة الاحترافية اتصالات المغرب لأندية القسم الثاني لكرة القدم التي جرت منافساتها اليوم السبت :
اتحاد آيت ملول - رجاء بني ملال 3-1.
مولودية وجدة - وداد تمارة 0-0.
اتحاد سيدي قاسم - الراسينغ البيضاوي 2-1.
الوداد الفاسي - المغرب الفاسي 2-1.
الرشاد البرنوصي - يوسفية برشيد 2-2.
اتحاد تمارة - الاتحاد الزموري للخميسات 1-2.
نادي سريع وادي زم - شباب المسيرة 0-0.
جمعية سلا - أولمبيك الدشيرة 2-1.
الترتيب : لعب النقط
1- جمعية سلا 5 11 .
2- الراسينغ البيضاوي 5 10.
-- اتحاد سيدي قاسم 5 10.
4- وداد تمارة 5 8.
5- رجاء بني ملال 5 7.
-- اتحاد ايت ملول 5 7.
7- المغرب الفاسي 5 6.
-- مولودية وجدة 5 6.
-- يوسفية برشيد 5 6.
-- سريع وادي زم 5 6.
-- الاتحاد الزموري للخميسات 5 6.
12- اولمبيك الدشيرة 5 5.
-- شباب المسيرة 5 5.
-- وداد فاس 5 5.
15- الرشاد البرنوصي 5 3.
16 - اتحاد تمارة 5 2.
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