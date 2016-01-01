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بطولة القسم الثاني : نتائج الدورة الخامسة و الترتيب

بواسطة أخبارنا المغربية - و م ع ساعة واحدة مضت
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بطولة القسم الثاني : نتائج الدورة الخامسة و الترتيب بطولة القسم الثاني : نتائج الدورة الخامسة و الترتيب

في ما يلي نتائج مباريات الدورة الخامسة للبطولة الاحترافية اتصالات المغرب لأندية القسم الثاني لكرة القدم التي جرت منافساتها اليوم السبت : 

اتحاد آيت ملول - رجاء بني ملال 3-1. 

مولودية وجدة - وداد تمارة 0-0.

اتحاد سيدي قاسم - الراسينغ البيضاوي 2-1.

الوداد الفاسي - المغرب الفاسي 2-1.

الرشاد البرنوصي - يوسفية برشيد 2-2.

اتحاد تمارة - الاتحاد الزموري للخميسات 1-2.

نادي سريع وادي زم - شباب المسيرة 0-0.

جمعية سلا - أولمبيك الدشيرة 2-1.

الترتيب : لعب النقط 

1- جمعية سلا 5 11 . 

2- الراسينغ البيضاوي 5 10.

-- اتحاد سيدي قاسم 5 10.

4- وداد تمارة 5 8. 

5- رجاء بني ملال 5 7.

-- اتحاد ايت ملول 5 7. 

7- المغرب الفاسي 5 6. 

-- مولودية وجدة 5 6.

-- يوسفية برشيد 5 6.

-- سريع وادي زم 5 6. 

-- الاتحاد الزموري للخميسات 5 6.

12- اولمبيك الدشيرة 5 5. 

-- شباب المسيرة 5 5.

-- وداد فاس 5 5. 

15- الرشاد البرنوصي 5 3.

16 - اتحاد تمارة 5 2. 

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