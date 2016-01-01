سيدات الجيش الملكي بطلات كأس السوبر المغربي الاماراتي

فاز فريق الجيش الملكي، مساء أمس السبت بدبي، بلقب الدورة الأولى لكأس الصداقة الإماراتي المغربي (السوبر) للسيدات، بعد تغلبه على فريق نادي أبوظبي الرياضي بأربعة أهداف مقابل هدفين.



وفرضت سيدات فريق الجيش الملكي، الذي يدربه اللاعب السابق عبد الله هيدامو، سيطرة مطلقة على أطوار المقابلة، حيث تقدمن بنتيجة أربعة أهداف لصفر قبل أن يتمكن الفريق الإماراتي من تقليص الفارق.



وقدم الفريق المغربي، خلال اللقاء الذي حضره على الخصوص سفير صاحب الجلالة بأبوظبي محمد ايت أوعلي والقنصل العام للمملكة بدبي عبد الرحيم الرحالي ورئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ،فوزي لقجع، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، عرةضا فنية أبانت عن علو كعب العناصر الوطنية وهو ما تفاعل معه أفراد الجالية المغربية المقيمة بالإمارات الذين حجوا لملعب ذياب عوانة مرفوقين بكل وسائل التشجيع والأعلام الوطنية.



وتدخل إقامة كأس الصداقة الإماراتي المغربي للإناث للمرة الأولى، في إطار الاتفاقية التي وقعتها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ونظيرتها الإماراتية.