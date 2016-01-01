كأس الصداقة الإماراتي المغربي : الفتح ينهزم أمام أهلي دبي الإماراتي بهدف للاشيء
انهزم فريق الفتح الرياضي أمام أهلي دبي الإماراتي بهدف للاشيء، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأحد بدبي برسم مسابقة كأس الصداقة المغربية الاماراتية في نسخته الثانية.
و جاء الهدف الوحيد في هذه المباراة عن طريق اللاعب الغاني جيان أسامواه في الدقيقة الثانية من عمر اللقاء، و هو الهدف الذي كان كافيا لمنح اللقب لفريق أهلي دبي.
و بتتوبجه بلقب النسخة الثانية من كأس الصداقة الاماراتي المغربي (الكأس الممتازة)، أصبح فريق أهلي دبي ثاني نادي اماراتي يفوز بهذه الكأس بعد فريق العين على حساب الوداد البيضاوي.
وكان فريق الجيش الملكي لفئة الإناث، فاز أمس السبت بدبي، بلقب الدورة الأولى لكأس الصداقة الإماراتي المغربي (السوبر) للسيدات، بعد تغلبه على فريق نادي أبوظبي الرياضي بأربعة أهداف مقابل هدفين. وتدخل إقامة كأس الصداقة الإماراتي المغربي للإناث للمرة الأولى، في إطار الاتفاقية التي وقعتها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ونظيرتها الإماراتية.
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