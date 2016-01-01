الرجاء يفرط في الفوز باكادير

تعادل فريق حسنية أكادير مع ضيفه الرجاء البيضاوي بهدفين لمثلهما في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأحد على أرضية الملعب الكبير لأكادير برسم منافسات الدورة الخامسة للبطولة الوطنية الاحترافية لأندية القسم الأول اتصالات المغرب لكرة القدم.

وكان فريق الرجاء البيضاوي سباقا للتسجيل بواسطة لاعبه عبدالإله الحافيظي قبل ثلاث دقائق على نهاية الشوط الأول، وأضاف زهير الواصلي الهدف الثاني في الدقيقة 50، قبل أن يقلص النتيجة لفائدة الحسنية اللاعب جلال الداودي في الدقيقة 62 من ضربة جزاء ثم أضاف زميله كريم بركاوي هدف التعادل في الدقيقة 69 .

وشهدت المباراة طرد لاعبين من الرجاء، إذ غادر سعد اللمطي الملعب في الدقيقة 57، وجواد الياميق في الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

و فشل الرجاء البيضاوي في استغلال تعثر اتحاد طنجة أمام شباب خنيفرة لاسترداد صدارة الترتيب، و ظل في المركز الثاني بمجموع 8 نقاط جمعها من فوزين وتعادلين مع مباراة ناقصة، فيما احتل حسنية أكادير الذي حقق التعادل الثاني في الموسم مقابل فوز وهزيمة ومباارة مؤجلة ، المركز السابع بمجموع خمس نقاط إلى جانب فريقي المغرب التطواني الذي سيستضيف مساء اليوم نهضة بركان و الكوكب المراكشي ، الذي اكتفى بالتعادل السلبي مع ضيفه الدفاع الحسني الجديدي.