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المغرب التطواني يعبر نهضة بركان بهدف و يرتقي للصف الثاني (فيديو)

بواسطة أخبارنا المغربية - و م ع 30 دقيقة مضت
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المغرب التطواني يعبر نهضة بركان بهدف و يرتقي للصف الثاني (فيديو) المغرب التطواني يعبر نهضة بركان بهدف و يرتقي للصف الثاني (فيديو)

فاز فريق المغرب التطواني على ضيفه نهضة بركان بهدف للاشيء في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد على أرضية ملعب سانية الرمل بتطوان برسم منافسات الدورة الخامسة للبطولة الوطنية الاحترافية لأندية القسم الأول اتصالات المغرب لكرة القدم.

وسجل هدف فريق مدينة "الحمامة البيضاء" اللاعب زايد كروش في الدقيقة 12 .

وعقب هذا الفوز وهو الثاني له في الموسم مقابل تعادلين، ارتقى فريق المغرب التطواني إلى المركز الثاني بمجموع 8 نقاط إلى جانب الرجاء البيضاوي المتعادل في وقت سابق اليوم مع مضيفه حسنية أكادير 2-2 ، علما أن لكل من الرجاء و المغرب التطواني مباراة ناقصة.

أما فريق نهضة بركان الذي مني بالهزيمة الأولى مقابل فوزين متتاليين مع مباراتين ناقصتين، فتجمد رصيده عند ست نقاط في المركز الخامس رفقة فريقي الوداد البيضاوي الفائز أمس على ضيفه شباب الريف الحسيمي 2-1 و أولمبيك آسفي المنتصر بدوره بميدانه على شباب قصبة تادلة (1-0) . و ستقام غدا الإثنين آخر مباراة عن الدورة الخامسة وستجمع بين فريقي أولمبيك خريبكة و ضيفه الجيش الملكي.

 

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