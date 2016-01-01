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الترتيب المؤقت للبطولة الاحترافية : الدورة الخامسة

بواسطة أخبارنا المغربية - و م ع 19 دقيقة مضت
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الترتيب المؤقت للبطولة الاحترافية : الدورة الخامسة الترتيب المؤقت للبطولة الاحترافية : الدورة الخامسة

الترتيب : نقط. لعب . 

1- اتحاد طنجة 10 4. 

2- الرجاء الرياضي 8 4. 

-- المغرب التطواني 8 4.

4- الدفاع الحسني الجديدي 7 4.

5- الوداد البيضاوي 6 2.

-- نهضة بركان 6 3.

-- أولمبيك آسفي 6 5.

8- حسنية أكادير 5 4.

-- الكوكب المراكشي 5 5. 

10 - الجيش الملكي 4 3.

-- شباب خيفرة 4 4. 

12- شباب الحسيمية 3 4.

-- أولمبيك خريبكة 3 4.

-- النادي القنيطري 3 4.

15- شباب قصبة تادلة 1 4.

16- اتحاد الفتح الرياضي 0 0.

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