مارادونا يستقبل لقجع بمنزله في الامارات و يوافق على حضور نهائي كأس العرش بالعيون (صورة)

أخبارنا المغربية ـ مروان بنصالح

استقبل النجم الأرجنتيني السابق دييغو مارادونا ، أمس الاحد بمنزله في الإمارات، فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، و وكيل أعمال اللاعبين كريم بلق، على هامش احتضان مدينة دبي لكأس السوبر المغربي الإماراتي.

و قالت مصادر اعلامية ، أن لقجع وجه لمارادونا دعوة رسمية من أجل الحضور إلى مدينة العيون للمشاركة في المباراة الاستعراضية التي سيستضيفها ملعب الشيخ محمد لغضف، احتفاء بذكرى المسيرة الخضراء.

و في ذات السباق، كشف موقع "البطولة" أن مارادونا وافق مبدئيا على حضور نهائي كأس العرش، المقرر يوم 18 نونبر المقبل، بذات المدينة.