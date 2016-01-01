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مارادونا يستقبل لقجع بمنزله في الامارات و يوافق على حضور نهائي كأس العرش بالعيون (صورة)

بواسطة أخبارنا المغربية 58 دقيقة مضت
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مارادونا يستقبل لقجع بمنزله في الامارات و يوافق على حضور نهائي كأس العرش بالعيون (صورة) مارادونا يستقبل لقجع بمنزله في الامارات و يوافق على حضور نهائي كأس العرش بالعيون (صورة)

أخبارنا المغربية ـ مروان بنصالح

استقبل النجم الأرجنتيني السابق دييغو مارادونا ، أمس الاحد بمنزله في الإمارات، فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، و وكيل أعمال اللاعبين كريم بلق،  على هامش احتضان مدينة دبي لكأس السوبر المغربي الإماراتي.

و قالت مصادر اعلامية ، أن لقجع وجه لمارادونا دعوة رسمية من أجل الحضور إلى مدينة العيون للمشاركة في المباراة الاستعراضية التي سيستضيفها ملعب الشيخ محمد لغضف، احتفاء بذكرى المسيرة الخضراء.

و في ذات السباق، كشف موقع "البطولة" أن مارادونا وافق مبدئيا على حضور نهائي كأس العرش، المقرر يوم 18 نونبر المقبل، بذات المدينة.

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