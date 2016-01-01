بلاغ قوي من اتحاد طنجة بعد أحداث خنيفرة
أخبارنا المغربية ـ طنجة
في بلاغ شديد اللهجة، استنكر فريق اتحاد طنجة لكرة القدم تعرض جمهوره الذي سافر إلى مدينة خنيفرة لمساندة الفريق، لرشق بالحجارة مما تسبب في إصابة مشجع طنجاوي يوجد الآن في المستشفى الإقليمي لمدينة بني ملال.
وارتباطا بنفس المباراة ، استغرب الفريق في ذات البلاغ ، رفع ثمن التذاكر المخصصة للجمهور الطنجي من 20 درهم إلى 50 درهم، كما تقدم بالشكر لمكتب الفريق الزياني لقبوله اقتراح المكتب المسير لفارس البوغاز بدخول شخصين بتذكرة واحدة، رغم أن نصف الجمهور الطنجي كان قد دخل بخمسين درهم قبل اتخاذ قرار دخول شخصين بتذكرة واحدة، يضيف البلاغ..
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