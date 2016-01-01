حصيلة مؤسفة لاعمال الشغب التي اندلعت عقب ديربي فاس
بواسطة ساعة واحدة مضت
أخبارنا المغربية :
تعرضت 17 حافلة للنقل الحضري التابعة لشركة "سيتي باص" المفوض لها تدبير هذا القطاع بمدينة فاس وكذلك العشرات من السيارات المختلفة للتخريب من لدن الجمهور الذي تابع مباراة الديربي في كرة القدم بين فريقي المغرب الفاسي والوداد الفاسي.
وقد ألحقت عمليات التخريب خسائر فادحة في السيارات، إذ جرى تكسير جل زجاج نوافذ الحافلات وواقياتها الزجاجية الأمامية والخلفية وتجهيزاتها وأبوابها وأضواء الإنارة الداخلية والخارجية، وفق ما أوردته يومية "العلم" في عدد اليوم.
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