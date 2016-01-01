كأس العرش : الدفاع الجديدي يفوز على مضيفه أولبيك آسفي بهدف

تفوق فريق الدفاع الحسني الجديدي على مضيفه أولبيك آسفي بهدف للاشيء في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم الأربعاء على أرضية ملعب المسيرة بآسفي برسم ذهاب دور نصف نهاية كأس العرش لكرة القدم.



وسجل هدف المباراة الوحيد اللاعب باسايرايكي ايوتارا في الدقيقة 29. وستقام مباراة الإياب الأسبوع المقبل على أرضية ملعب العبدي بالجديدة.



وعن الدور ذاته تعادل فريق المغرب الفاسي، أحد أندية القسم الوطني الثاني، مع ضيفه اتحاد طنجة، متصدر البطولة الوطنية الاحترافية، بدون أهداف، في اللقاء الذي جمع بينهما في وقت سابق اليوم على أرضية ملعب المركب الرياضي بفاس.



وستجرى مباراة الإياب الأسبوع المقبل على أرضية الملعب الكبير بطنجة .