ترتيب البطولة الاحترافية بعد مؤجل الوداد و خنيفرة
الترتيب : نقط. لعب .
1- اتحاد طنجة 10 4.
2- الوداد البيضاوي 9 3.
3- الرجاء الرياضي 8 4.
-- المغرب التطواني 8 4.
5- الجيش الملكي 7 4.
-- الدفاع الحسني الجديدي 7 4.
7 نهضة بركان 6 3.
-- أولمبيك آسفي 6 5.
9- حسنية أكادير 5 4.
-- الكوكب المراكشي 5 5.
11- شباب خيفرة 4 5.
12- شباب الحسيمية 3 4.
--النادي القنيطري 3 4.
--أولمبيك خريبكة 3 5.
15- شباب قصبة تادلة 1 4.
16- اتحاد الفتح الرياضي 0 0.
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