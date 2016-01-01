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ترتيب البطولة الاحترافية بعد مؤجل الوداد و خنيفرة

بواسطة أخبارنا المغربية - و م ع 21 دقيقة مضت
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ترتيب البطولة الاحترافية بعد مؤجل الوداد و خنيفرة ترتيب البطولة الاحترافية بعد مؤجل الوداد و خنيفرة

الترتيب : نقط. لعب . 

1- اتحاد طنجة 10 4. 

2- الوداد البيضاوي 9 3.

3- الرجاء الرياضي 8 4.

 -- المغرب التطواني 8 4.

5- الجيش الملكي 7 4.

-- الدفاع الحسني الجديدي 7 4.

7 نهضة بركان 6 3.

-- أولمبيك آسفي 6 5.

9- حسنية أكادير 5 4.

-- الكوكب المراكشي 5 5. 

11- شباب خيفرة 4 5.

12- شباب الحسيمية 3 4.

--النادي القنيطري 3 4.

--أولمبيك خريبكة 3 5.

15- شباب قصبة تادلة 1 4.

16- اتحاد الفتح الرياضي 0 0.

 
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