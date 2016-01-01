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الوداد البيضاوي يفوز على شباب خنيفرة بثلاثة أهداف لواحد

بواسطة أخبارنا المغربية - و م ع 2 ساعات 10 دقيقة مضت
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الوداد البيضاوي يفوز على شباب خنيفرة بثلاثة أهداف لواحد الوداد البيضاوي يفوز على شباب خنيفرة بثلاثة أهداف لواحد

فاز فريق الوداد البيضاوي على ضيفه شباب أطلس خنيفرة بثلاثة أهداف لواحد، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم الخميس على أرضية ملعب الفتح بالرباط، برسم المباراة المؤجلة عن الدورة الثانية للبطولة الوطنية الاحترافية اتصالات المغرب لكرة القدم. 

 

وسجل أهداف فريق الوداد، كل من اللاعب أسامة السعيدي في الدقيقة 16، وعبد العظيم خضروف في الدقيقة 47، ووليام جبور في الدقيقة 55، فيما سجل الهدف الوحيد لشباب أطلس خنيفرة أبوبكر تونغارا في الدقيقة 41. 

 

ويعتبر هذا الفوز، هو الثالث على التوالي لفريق الوداد البيضاوي حيث رفع رصيده إلى تسع نقط، ليرتقي إلى المركز الثاني في سبورة الترتيب بفارق نقطة واحدة عن المتصدر اتحاد طنجة، مع مبارتين ناقصتين، فيما يحتل الفريق الخنيفري الصف الحادي عشر برصيد أربع نقط . 

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