تغيير توقيت كلاسيكو المغرب
أخبارنا المغربية ـ الرباط
قررت لجنة البرمجة التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ، تأخير توقيت كلاسيكو المغرب بين الجيش الملكي و الوداد البيضاوي ضمن مباريات الدورة السادسة من بطولة اتصالات المغرب، بنصف ساعة، لأسباب تنظيمية إذ بعدما كانت مقررة في الثانية والنصف.
و تقام يوم الأحد المقبل أربع مباريات، و يتعلق الأمر بمواجهة الجيش الملكي أمام الوداد في الثالثة عصرا ، و الرجاء البيضاوي ضد أولمبيك آسفي في نفس التوقيت ، و نهضة بركان ضد شباب خنيفرة في الساعة الخامسة عصرا ، بينما ينازل الدفاع الجديدي ضيفه أولمبيك خريبكة في السابعة والربع مساء.
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