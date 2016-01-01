تغيير توقيت كلاسيكو المغرب

أخبارنا المغربية ـ الرباط

قررت لجنة البرمجة التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ، تأخير توقيت كلاسيكو المغرب بين الجيش الملكي و الوداد البيضاوي ضمن مباريات الدورة السادسة من بطولة اتصالات المغرب، بنصف ساعة، لأسباب تنظيمية إذ بعدما كانت مقررة في الثانية والنصف.

و تقام يوم الأحد المقبل أربع مباريات، و يتعلق الأمر بمواجهة الجيش الملكي أمام الوداد في الثالثة عصرا ، و الرجاء البيضاوي ضد أولمبيك آسفي في نفس التوقيت ، و نهضة بركان ضد شباب خنيفرة في الساعة الخامسة عصرا ، بينما ينازل الدفاع الجديدي ضيفه أولمبيك خريبكة في السابعة والربع مساء.