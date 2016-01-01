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لوبيرا يعتذر لجماهير المغرب التطواني

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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لوبيرا يعتذر لجماهير المغرب التطواني لوبيرا يعتذر لجماهير المغرب التطواني

أخبارنا المغربية ـ تطوان

تحسر سيرجيو لوبيرا، مدرب المغرب التطواني ، على الخسارة أمام شباب الحسيمة بنتيجة 1-2، أمس الجمعة، في الجولة السادسة من البطولة الاحترافية و التي منعت فريقه من تصدر الترتيب مؤقتا .

وقال لوبيرا في تصريحات صحفية  "أضعنا في الواقع الانتصار، كنا متقدمين في النتيجة، لكننا لم ننجح في الحفاظ على تقدمنا، خرجنا من أجوائها في بعض الفترات، ومررنا من أوقات صعبة، حيث استغلها الخصم جيدا".

وأضاف " أتأسف وأعتذر لجمهور المغرب التطواني، لأننا كنا نمني النفس أن نهديه الانتصار، لكننا لم ننجح في إسعاده، نتمنى أن نهديه الانتصار في المباراة المقبلة".

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