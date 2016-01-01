النادي القنيطري يكتفي بالتعادل أمام مع الكوكب المراكشي
تعادل فريق النادي القنيطري مع ضيفه الكوكب المراكشي، بهدف لمثله، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم السبت على أرضية الملعب البلدي بالقنيطرة، برسم منافسات الدورة السادسة لأندية القسم الأول للبطولة الاحترافية اتصالات المغرب لكرة القدم.
و كان فريق الكوكب المراكشي سباقا للتسجيل بواسطة اللاعب محمد الفقيه في الدقيقة 53، قبل أن يتمكن الفريق المضيف من تعديل النتيجة بعد مرور دقيقتين فقط عن طريق اللاعب توفيق أجروتن (د55).
وقد مكنت نقطة التعادل الفريق القنيطري من احتلال الرتبة 12، في الترتيب المؤقت بأربع نقط إلى جانب شباب خنيفرة، فيما تموقع فريق الكوكب في المركز السابع برصيد 6 نقاط إلى جانب أندية نهضة بركان وأولمبيك آسفي وشباب الحسيمي. وعرفت مباراة افتتاحية الدورة السادسة أمس ، تفوق فريق شباب الريف الحسيمي على ضيفه المغرب التطواني بهدفين لواحد، سجل هدفي الشباب كل من اللاعب زكرياء الهلالي في الدقيقة 67، ومحمد أبرهون ضد مرماه في الدقيقة 73، و فيما وقع للفريق التطواني اللاعب ياسين لكحل في الدقيقة التاسعة.
وبهذا الفوز ارتقى فريق شباب الريف الحسيمي إلى المركز السابع في سبورة الترتيب المؤقت، برصيد 6 نقط إلى جانب نهضة بركان وأولمبيك آسفي والكوكب المراكشي، فيما ظل فريق المغرب التطواني في المركز الثالث بثمان نقاط إلى جانب الرجاء البيضاوي.
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