بطولة القسم الثاني : نتائج الدورة السادسة

أخبارنا المغربية - جمال مايس أفادت مصادر ل"أخبارنا" أن ممرضة تغيبت عن عملها لحوالي أسبوع بمستشفى أزيلال ، ولا ترد عن الهاتف ، مما جعل السلطات ... تفاصيل أكثر