بطولة القسم الثاني : نتائج الدورة السادسة
في ما يلي نتائج مباريات الدورة السادسة للبطولة الوطنية الاحترافية اتصالات المغرب لأندية القسم الثاني لكرة القدم ،التي جرت منافساتها اليوم السبت:
- السبت :
شباب المسيرة - إتحاد تمارة 0-0.
وداد تمارة - إتحاد أيت ملول 0-0.
الراسينغ البيضاوي - مولودية وجدة 1-1.
يوسفية برشيد - الوداد الفاسي 1-1.
الإتحاد الزموري للخميسات - الرشاد البرنوصي 1-0.
أولمبيك الدشيرة - نادي سريع وادي زم 3-0 .
- الأحد :
رجاء بني ملال - جمعية سلا.
المغرب الفاسي - الاتحاد القاسمي.
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