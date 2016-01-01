اتحاد طنجة يتعثر بميدانه أمام حسنية أكادير

اكتفى فريق اتحاد طنجة بنتيجة التعادل مع ضيفه حسنية أكادير، بدون أهداف في المباراة التي جمعت بينهما اليوم مساء السبت على أرضية الملعب الكبير بطنجة، برسم منافسات الدورة السادسة لأندية القسم الأول للبطولة الاحترافية اتصالات المغرب لكرة القدم.



ورغم هذا التعادل وهو الثاني له على التوالي مقابل ثلاثة انتصارات متتالية في الدورات الأولى ، عزز فريق اتحاد طنجة موقعه في الصدارة بمجموع 11 نقطة مع مباراة ناقصة ، فيما حافظ فريق حسنية أكادير الذي سجل التعادل الثالث في الموسم والثاني على التوالي مقابل فوز وهزيمة واحدة ، على مركزه السابع بمجموع ست نقاط إلى جانب أندية نهضة بركان و أولمبيك آسفي وشباب الحسيمة والكوكب المراكشي . والنتيجة ذاتها سجلها فريق النادي القنيطري مع ضيفه الكوكب المراكشي، (1-1)، في المباراة التي جمعت بينهما في وقت سابق اليوم .



و كان فريق الكوكب المراكشي سباقا للتسجيل بواسطة اللاعب محمد الفقيه في الدقيقة 53، قبل أن يتمكن الفريق المضيف من تعديل النتيجة بعد مرور دقيقتين فقط عن طريق اللاعب توفيق أجروتن (د55).



وقد مكنت نقطة التعادل الفريق القنيطري من احتلال الرتبة 12، في الترتيب المؤقت بأربع نقط إلى جانب فريقي شباب خنيفرة وقصبة تادلة ، فيما تموقع فريق الكوكب في المركز السابع برصيد 6 نقاط . وعرفت المباراة الافتتاحية للدورة السادسة أمس ، تفوق فريق شباب الريف الحسيمي على ضيفه المغرب التطواني بهدفين لواحد، سجل هدفي الشباب كل من اللاعب زكرياء الهلالي في الدقيقة 67، ومحمد أبرهون ضد مرماه في الدقيقة 73، فيما وقع للفريق التطواني اللاعب ياسين لكحل في الدقيقة التاسعة.



وبهذا الفوز ارتقى فريق شباب الريف الحسيمي إلى المركز السابع في سبورة الترتيب المؤقت، برصيد 6 نقط ، فيما ظل فريق المغرب التطواني في المركز الثالث بثمان نقاط إلى جانب الرجاء البيضاوي.