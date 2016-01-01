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جامعة لقجع تكشف عن تفاصيل مباراة العيون ومشاركة مارادونا

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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جامعة لقجع تكشف عن تفاصيل مباراة العيون ومشاركة مارادونا

نورالدين ثلاج-أخبارنا المغربية   

كشفت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، اليوم السبت 22 أكتوبر، عن تفاصيل المباراة الاستعراضية، التي ستجمع فريق اللاعبين الأفارقة القدامى وفريق لاعبي بقية العالم القدامى، وذلك يوم الأحد 06 نونبر المقبل، على أرضية ملعب “الشيخ محمد لغظف” بمدينة العيون.

وسيشارك في هذه التظاهرة الكروية ألمع نجوم المستديرة، ويتعلق الأمر بكل من النجم الأرجنتيني “دييغو أرماندو مارادونا”، والغاني أبيدي بيلي، والليبيري “جورج وياه”، والإيطالي “ألساندرو ألتوبيلي” والبرازيلي “ريفالدو”، إلى جانب مجموعة من الأسماء التي بصمت تاريخ كرة القدم الإفريقية والعالمية.

يُذكر أن فوزي لقجع رئيس جامعة الكرة، قد استغل تواجده الأسبوع الماضي بالإمارات، على هامش نهائي السوبر الذي جمع الفتح الرباطي وأهلي دبي الإماراتي، لزيارة الأسطورة بمنزله بأبوظبي، مرفوقا بوكيل أعمال اللاعبين كريم لبلق، ودعوة رسمية لمارادونا للحضور للمشاركة للمرة الثانية في مباراة استعراضية بمدينة العيون.

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