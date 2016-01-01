جامعة لقجع تكشف عن تفاصيل مباراة العيون ومشاركة مارادونا
نورالدين ثلاج-أخبارنا المغربية
كشفت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، اليوم السبت 22 أكتوبر، عن تفاصيل المباراة الاستعراضية، التي ستجمع فريق اللاعبين الأفارقة القدامى وفريق لاعبي بقية العالم القدامى، وذلك يوم الأحد 06 نونبر المقبل، على أرضية ملعب “الشيخ محمد لغظف” بمدينة العيون.
وسيشارك في هذه التظاهرة الكروية ألمع نجوم المستديرة، ويتعلق الأمر بكل من النجم الأرجنتيني “دييغو أرماندو مارادونا”، والغاني أبيدي بيلي، والليبيري “جورج وياه”، والإيطالي “ألساندرو ألتوبيلي” والبرازيلي “ريفالدو”، إلى جانب مجموعة من الأسماء التي بصمت تاريخ كرة القدم الإفريقية والعالمية.
يُذكر أن فوزي لقجع رئيس جامعة الكرة، قد استغل تواجده الأسبوع الماضي بالإمارات، على هامش نهائي السوبر الذي جمع الفتح الرباطي وأهلي دبي الإماراتي، لزيارة الأسطورة بمنزله بأبوظبي، مرفوقا بوكيل أعمال اللاعبين كريم لبلق، ودعوة رسمية لمارادونا للحضور للمشاركة للمرة الثانية في مباراة استعراضية بمدينة العيون.
بالفيديو : طبيب عسكري " حارك " في السويد .. المغرب تحكمه عصابة خطيرة و الملك " و الله ما يقد عليهم"
عبدالاله بوسحابة : أخبارنا المغربية حقائق خطيرة جدا تلك التي كشف عنها طبيب عسكري برتبة " قبطان " ، قال أنه هاجر " حرك " إلى ... تفاصيل أكثر
ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)
رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)
ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)
فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟