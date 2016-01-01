الوداد يسحق الجيش الملكي في عقر داره بخماسية مدوية

اكتسح فريق الوداد البيضاوي مضيفه الجيش الملكي بخمسة أهداف للاشيء، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأحد على أرضية ملعب الفتح بالرباط، برسم منافسات الدورة السادسة لأندية القسم الأول للبطولة الاحترافية اتصالات المغرب لكرة القدم.



وتعاقب على تسجيل أهداف فريق "القلعة الحمراء" كل من أشرف بنشرقي (د31) و يوسف رابح في (د40)، و صلاح الدين السعيدي (د79)، وويليام جيبور (د86 ض ج)، قبل أن يختتم فابريس أونداما مهراجان الأهداف في الدقيقة 89. وبهذا الفوز و هو الرابع له على التوالي وبودون هزيمة مع مباراتين ناقصتين انتزع فريق الوداد البيضاوي صدارة الترتيب بمجموع 12 نقطة، فيما تجمد رصيد فريق الجيش الملكي ،الذي مني بالهزيمة الثانية في الموسم وجميعها بميدانه مقابل تعادلين وفوز واحد، عند سبع نقاط في المركز الخامس رفقة الدفاع الحسني الجديدي ،الذي سيستضيف مساء اليوم أولمبيك خريبكة.