الرجاء البيضاوي يفوز على أولمبيك آسفي بهدف قاتل

فاز فريق الرجاء البيضاوي على ضيفه أولمبيك آسفي بهدف للاشيء في المباراة التي جمعت بينهما ، اليوم الأحد، على أرضية الملعب الكبير بمدينة أكادير برسم الدورة السادسة للبطولة الوطنية الاحترافية اتصالات المغرب لأندية القسم الوطني الأول لكرة القدم.



وسجل الهدف الوحيد في اللقاء اللاعب زهير الواصلي في الدقيقة 88، حيث كان كافيا لضمان نقاط المباراة، علما أن الفريق المسفيوي أضاع ضربة جزاء في الأنفاس الأخيرة من المباراة ( 90 +3) عن طريق المهدي النملي.



وعقب هذا الفوز وهو الثالث له في الموسم مقابل تعادلين مع مباراة واحدة ناقصة، عزز فريق الرجاء البيضاوي موقعه في الصف الثاني برصيد 11 نقطة إلى جانب فريق اتحاد طنجة المتعادل أمس مع حسنية أكادير، و بفارق نقطة واحدة عن الوداد البيضاوي، الذي انتزع الصدارة من الأخير بعد تفوقه اليوم على مضيفه فريق الجيش الملكي بخمسة أهداف للاشيء تناوب على تسجيلها كل من أشرف بنشرقي (د31) و يوسف رابح في (د40)، و صلاح الدين السعيدي (د79)، وويليام جيبور (د86 ض ج)، قبل أن يختتم فابريس أونداما مهراجان الأهداف في الدقيقة 89.



أما فريق أولمبيك آسفي الذي مني بالهزيمة الرابعة في الموسم مقابل فوزين فظل رصيده سبع نقاط في المركز السابع إلى جانب أربعة أندية أخرى .