بطولة القسم الثاني : نتائج الدورة السادسة والترتيب
في ما يلي نتائج مباريات الدورة السادسة للبطولة الوطنية الاحترافية اتصالات المغرب لأندية القسم الثاني لكرة القدم ،التي جرت منافساتها نهاية هذا الأسبوع الجاري:
- السبت :
شباب المسيرة - إتحاد تمارة 0-0.
وداد تمارة - إتحاد أيت ملول 0-0.
الراسينغ البيضاوي - مولودية وجدة 1-1.
يوسفية برشيد - الوداد الفاسي 1-1.
الإتحاد الزموري للخميسات - الرشاد البرنوصي 1-0.
أولمبيك الدشيرة - نادي سريع وادي زم 3-0 .
- الأحد :
رجاء بني ملال - جمعية سلا 1-0.
المغرب الفاسي - الاتحاد القاسمي 0-1.
الترتيب :
الترتيب : لعب النقط
1- اتحاد سيدي قاسم 6 13.
2- جمعية سلا 6 11.
-- الراسينغ البيضاوي 6 11.
4- رجاء بني ملال 6 10.
5- وداد تمارة 6 9.
-- الاتحاد الزموري للخميسات 6 9.
7- اتحاد ايت ملول 6 8.
-- اولمبيك الدشيرة 6 8.
9- مولودية وجدة 6 7.
-- يوسفية برشيد 6 7.
11- المغرب الفاسي 6 6.
-- سريع وادي زم 6 6.
-- شباب المسيرة 6 6.
-- وداد فاس 6 6.
15- الرشاد البرنوصي 6 3.
16 - اتحاد تمارة 6 3.
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