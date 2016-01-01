بطولة القسم الثاني : نتائج الدورة السادسة والترتيب

في ما يلي نتائج مباريات الدورة السادسة للبطولة الوطنية الاحترافية اتصالات المغرب لأندية القسم الثاني لكرة القدم ،التي جرت منافساتها نهاية هذا الأسبوع الجاري:

- السبت :

شباب المسيرة - إتحاد تمارة 0-0.

وداد تمارة - إتحاد أيت ملول 0-0.

الراسينغ البيضاوي - مولودية وجدة 1-1.

يوسفية برشيد - الوداد الفاسي 1-1.

الإتحاد الزموري للخميسات - الرشاد البرنوصي 1-0.

أولمبيك الدشيرة - نادي سريع وادي زم 3-0 .

- الأحد :

رجاء بني ملال - جمعية سلا 1-0.

المغرب الفاسي - الاتحاد القاسمي 0-1.

الترتيب :

الترتيب : لعب النقط

1- اتحاد سيدي قاسم 6 13.

2- جمعية سلا 6 11.

-- الراسينغ البيضاوي 6 11.

4- رجاء بني ملال 6 10.

5- وداد تمارة 6 9.

-- الاتحاد الزموري للخميسات 6 9.

7- اتحاد ايت ملول 6 8.

-- اولمبيك الدشيرة 6 8.

9- مولودية وجدة 6 7.

-- يوسفية برشيد 6 7.

11- المغرب الفاسي 6 6.

-- سريع وادي زم 6 6.

-- شباب المسيرة 6 6.

-- وداد فاس 6 6.

15- الرشاد البرنوصي 6 3.

16 - اتحاد تمارة 6 3.