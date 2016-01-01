البطولة المغربية : ترتيب الهدافين
في ما يلي ترتيب هدافي البطولة الوطنية الاحترافية لأندية القسم الأول اتصالات المغرب لكرة القدم بعد إجراء منافسات الدورة السادسة نهاية الأسبوع الجاري:
- خمسة أهداف: محمد الفقيه (الكوكب المراكشي). - أربعة أهداف: عبد الرحيم الشاكر (الجيش الملكي)، فابريس أونداما (الوداد البيضاوي).
- ثلاثة أهداف: محمد بنحليب (الرجاء البيضاوي)، زكرياء حدراف ووليد أزارو (الدفاع الحسني الجديدي)، عبد الرحيم مقران (شباب الريف الحسيمي)، بلال المغري (أولمبيك خريبكة)، زايد كروش (المغرب التطواني)، وليام جيبور وصلاح الدين السعيدي (الوداد البيضاوي). - هدفان: عصام الراقي وزهير الواصلي (الرجاء البيضاوي)، بدر كشاني (نهضة بركان)، ياسين لكحل (المغرب التطواني)، أحمد حمودان (اتحاد طنجة)، ياسين الرامي (أولمبيك آسفي)، كريم البركاوي وجلال الداودي (حسنية أكادير)، زكرياء الهلالي (شباب الريف الحسيمي)، توفيق أجروتن (النادي القنيطري)، أمين تيغزاوي (أولمبيك خريبكة).
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