البطولة المغربية : ترتيب الهدافين

لم يكن طبيب مصري يتوقّع أن يتعرّض لموقف محرج أثناء استضافته في برنامج «صباح دريم» الذي يُبثّ عبر فضائية «دريم». ففيما كان استشاري الطب النفسي والعلاقات ... تفاصيل أكثر