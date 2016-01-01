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ترتيب البطولة الاحترافية بعد الدورة السادسة

بواسطة أخبارنا المغربية ـ وكالات 12 دقيقة مضت
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ترتيب البطولة الاحترافية بعد الدورة السادسة ترتيب البطولة الاحترافية بعد الدورة السادسة

الترتيب : نقط. لعب 

1- الوداد البيضاوي 12 4.

2- اتحاد طنجة 11 5. 

-- الرجاء الرياضي 11 5. 

4- الدفاع الحسني الجديدي 10 5.

5- المغرب التطواني 8 5.

6- الجيش الملكي 7 5.

-- شباب خيفرة 7 6. 

8- نهضة بركان 6 4.

-- شباب الحسيمية 6 5. 

-- حسنية أكادير 6 5.

-- الكوكب المراكشي 6 6.

-- أولمبيك آسفي 6 6.

13- النادي القنيطري 4 5.

-- شباب قصبة تادلة 4 5.

15- أولمبيك خريبكة 3 6.

16- اتحاد الفتح الرياضي 0 1.

 
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