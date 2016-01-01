ترتيب البطولة الاحترافية بعد الدورة السادسة
الترتيب : نقط. لعب
1- الوداد البيضاوي 12 4.
2- اتحاد طنجة 11 5.
-- الرجاء الرياضي 11 5.
4- الدفاع الحسني الجديدي 10 5.
5- المغرب التطواني 8 5.
6- الجيش الملكي 7 5.
-- شباب خيفرة 7 6.
8- نهضة بركان 6 4.
-- شباب الحسيمية 6 5.
-- حسنية أكادير 6 5.
-- الكوكب المراكشي 6 6.
-- أولمبيك آسفي 6 6.
13- النادي القنيطري 4 5.
-- شباب قصبة تادلة 4 5.
15- أولمبيك خريبكة 3 6.
16- اتحاد الفتح الرياضي 0 1.
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