اقالة عبد المالك العزيز بعد الهزيمة المدوية أمام الوداد
أخبارنا المغربية - مروان بنصالح
قرر المكتب المسير للجيش الملكي إقالة المدرب عبد المالك العزيز من مهامه كمدرب للفريق العسكري، بعد الهزيمة المدوية بميدانه أمام الوداد الرياضي بخماسية يوم أمس الاحد برسم الدورة السادسة من البطولة الاحترافية.
و من الاسماء القوية لخلافة العزيز ، تتداول مصادر اعلامية اسم الاطار الوطني حسن عموتة و المدرب السابق للرجاء التونسي فوزي البنزرتي ، إضافة الى مدرب بلجيكي.
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