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رسميا ...العساكر يختارون العامري مدربا جديدا بعد الخماسية الودادية

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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رسميا ...العساكر يختارون العامري مدربا جديدا بعد الخماسية الودادية

 

أخبارنا المغربية : محمد الميموني

أعلنت إدارة نادي الجيش الملكي عن تعاقدها رسميا مع الإطار الوطني عزيز العامري الذي سيتولى تدريب الفريق خلفا لعبد المالك العزيز المقال على خلفية الهزيمة النكراء التي مني بها الفريق العسكري بالعاصمة الرباط وبخماسية ودادية نظيفة.

وحسب إدارة العساكر، فإن العامري وقع لموسم واحد قابل للتمديد، لكن دون الإفصاح عن التفاصيل المالية للعقد الذي يجمع بين الطرفين.

للإشارة فإن عزيز العامري سبق له وأن فاز رفقة المغرب التطواني بلقبين للبطولة الاحترافية بعد مراهنته على شباب مركز تكوين النادي.

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