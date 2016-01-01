مدرب المغرب التطواني حاول تهريب حوالي 12 ألف أورو عبر معبر باب سبتة و هذا ما وقع

أخبارنا المغربية ـ تطوان

قامت عناصر جمارك باب سبتة، أمس الاثنين، بتوقيف مدرب فريق المغرب التطواني، الإسباني سيراج لوبيرا، بتهمة محاولة تهريب حوالي 12 ألف أورو .

و في التفاصيل ، أوضح مصدر جمركي لوكالة المغرب العربي للانباء، أنه تم خلال عملية مراقبة روتينية بنقطة العبور باب سبتة، ظهر اليوم ،ضبط وحجز مبلغ مالي بالعملة الصعبة بقيمة 11 ألف و950 أورو، حاول إسباني (في اشارة للوبيرا ) تهريبها نحو سبتة السليبة بطريقة غير قانونية ودون التصريح بها، مشيرا إلى أن الأوراق النقدية المحجوزة كانت مخبأة في حقيبة خاصة داخل سيارة خاصة مرقمة بإسبانيا.

مصادر اعلامية أوضحت أن لوبيرا رفض توقيع محضر الجمارك و قام باتصالات من أجل الافلات من المتابعة القانونية، لكن إدارة الجمارك أحالت ملفه على الإدارة الجهوية للجمارك بطنجة من أجل اتخاذ التدابير اللازمة مع فرض أداء الضرائب والغرامات اللازمة وفق القوانين الجاري بها العمل.