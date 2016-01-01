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مكتب أولمبيك خريبكة يمنح لمريني فرصة أخيرة

بواسطة أخبارنا المغربية 11 دقيقة مضت
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مكتب أولمبيك خريبكة يمنح لمريني فرصة أخيرة مكتب أولمبيك خريبكة يمنح لمريني فرصة أخيرة

نورالدين ثلاج من خريبكة

 

أفاد مصدر من نادي أولمبيك خريبكة لكرة القدم، أن المكتب المسير منح المدرب يوسف لمريني فرصة أخيرة لتصحيح المسار والعودة لسكة النتائج الإيجابية بعد خمسة هزائم منذ انطلاق الدوري الاحترافي لهذا الموسم .

 

وأكد ذات المصدر في تصريح لـ"أخبارنا المغربية" أن مباراة أولمبيك خريبكة والنادي القنيطري التي ستجري مساء يوم الأحد 31 أكتوبر 2016 بمركب الفوسفاط برسم الجولة السابعة ستكون الفيصل في بقاء أو مغادرة لمريني لدكة البدلاء.

 

وكانت مطالب قد نادت بإقالة يوسف لمريني بعد سلسلة النتائج السلبية التي حققها منذ انطلاق الدوري الاحترافي، حيث حصد خمسة هزائم وانتصار واحد ليتذيل سبورة الترتيب بثلاثة نقط.

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