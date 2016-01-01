الإفراج عن مدرب المغرب التطواني بعد اعتقاله بتهمة تهريب العملة

أخبارنا المغربية ـ تطوان

أفرجت سلطات أمن طنجة، اليوم الثلاثاء، عن المدرب الإسباني لفريق المغرب التطواني، سيرجيو لوبيرا، بعد اعتقاله يوم أمس الاثنين، من طرف عناصر جمارك باب سبتة ، بتهمة محاولة تهريب حوالي 12 ألف أورو .

و حسب مصدر جمركي ، حاول لوبيرا ظهر أمس ، تهريب مبلغ مالي بالعملة الصعبة بقيمة 11 ألف و950 أورو، نحو سبتة السليبة بطريقة غير قانونية ودون التصريح بها، مشيرا إلى أن الأوراق النقدية المحجوزة كانت مخبأة في حقيبة وخاصة داخل سيارة خاصة مرقمة بإسبانيا.

و أوضحت مصادر اعلامية أن لوبيرا رفض توقيع محضر الجمارك و قام باتصالات من أجل الافلات من المتابعة القانونية، لكن إدارة الجمارك أحالت ملفه على الإدارة الجهوية للجمارك بطنجة من أجل اتخاذ التدابير اللازمة مع فرض أداء الضرائب والغرامات اللازمة وفق القوانين الجاري بها العمل.