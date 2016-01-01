هذا موعد اللقاء المؤجل بين الوداد و تطوان

أخبارنا المغربية - مروان بنصالح

قررت لجنة البرمجة التابعة للجامعة الملكية لكرة القدم ، برمجة اللقاء المؤجل عن الدورة الثالثة من البطولة الاحترافية اتصالات المغرب بين الوداد الرياضي و المغرب التطواني يوم الثلاثاء القادم .

و ستقام المباراة الثلاثاء فاتح نوفمبر 2016 بملعب الفتح بالرباط انطلاقا من الساعة الثالثة عصرا .