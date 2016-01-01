مرة أخرى...الملاعب الوطنية بدون ألتراس إلى أجل غير معلوم
أخبارنا المغربية : محمد الميموني
بعدما استبش عشاق كرة القدم الوطنية خيرا بعودة الألتراس إلى الملاعب بعد مقاطعتها للمباريات الأربع الأولى من البطولة الاحترافية، كشف بيان موحد صادر عن فصائل المشجعين أن هذه الأخيرة عادت لتقاطع المدرجات من جديد ولكن هذه المرة إلى أجل غير مسمى.
الألتراس المغربية بررت قرارها بعدم استجابة وزارة الداخلية لمطالبها والمتمثلة أساسا في رفع الحظر المفروض عليها وكذا الكف عن التضييق على أنشطتها داخل الملاعب.
للإشارة فإن مجموعة قنوات بي إن سبورت كانت قد أكدت أنها لن تجدد عقدها مع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم وذلك بسبب غياب الجماهير عن الملاعب الشيء الذي قد يضر كثيرا بتسويق كرة القدم المغربية.
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