الرئيسية | رياضة | كورة مغربية | مرة أخرى...الملاعب الوطنية بدون ألتراس إلى أجل غير معلوم

مرة أخرى...الملاعب الوطنية بدون ألتراس إلى أجل غير معلوم

بواسطة أخبارنا المغربية 33 دقيقة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
مرة أخرى...الملاعب الوطنية بدون ألتراس إلى أجل غير معلوم

 

أخبارنا المغربية : محمد الميموني

بعدما استبش عشاق كرة القدم الوطنية خيرا بعودة الألتراس إلى الملاعب بعد مقاطعتها للمباريات الأربع الأولى من البطولة الاحترافية، كشف بيان موحد صادر عن فصائل المشجعين أن هذه الأخيرة عادت لتقاطع المدرجات من جديد ولكن هذه المرة إلى أجل غير مسمى.

الألتراس المغربية بررت قرارها بعدم استجابة وزارة الداخلية لمطالبها والمتمثلة أساسا في رفع الحظر المفروض عليها وكذا الكف عن التضييق على أنشطتها داخل الملاعب.

للإشارة فإن مجموعة قنوات بي إن سبورت كانت قد أكدت أنها لن تجدد عقدها مع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم وذلك بسبب غياب الجماهير عن الملاعب الشيء الذي قد يضر كثيرا بتسويق كرة القدم المغربية.

مجموع المشاهدات: 190 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

أرشيف الرياضة

  1. ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)

  2. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  3. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  4. ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)

  5. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)