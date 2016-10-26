الفتح الرباطي يفوز على نهضة بركان بهدف دون رد (فيديو)
فاز فريق اتحاد الفتح الرياضي على ضيفه نهضة بركان بهدف للاشيء، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم الأربعاء على أرضية ملعب المركب الرياضي ولي العهد الأمير مولاي الحسن بالرباط، برسم المباراة المؤجلة عن الدورة الأولى لأندية القسم الأول للبطولة الوطنية الاحترافية (اتصالات المغرب) لكرة القدم .
وسجل هدف الفوز لفريق اتحاد الفتح الرياضي اللاعب محمد الناهيري في الدقيقة الثالثة ليرفع الفريق الرباطي الذي حقق أول انتصار في الموسم مقابل هزيمة واحدة مع أربع مباريات مؤجلة بسبب مشاركته في المنافسات الإفريقية، رصيده إلى ثلاث نقاط ويظل قابعا في المركز الأخير إلى جانب أولمبيك خريبكة الذي لعب كل مبارياته.
أما فريق نهضة بركان ، الذي مني بالهزمية الثالثة على التوالي مقابل فوزين في الدورتين الأولى والثانية، فتجمد رصيده عند ست نقاط في المركز الثامن إلى جانب فرق شباب الريف الحسيمي وحسنية أكادير والكوكب المراكشي وأولمبيك آسفي. و سيخوض اتحاد الفتح الرياضي مبارياته المتبقية ضد كل من شباب الريف الحسيمي بميدان الأخير عن الدورة الثانية، والجيش الملكي بالرباط (الدورة الثالثة)، والدفاع الحسني الجديدي بملعب العبدي بالجديدة برسم منافسات الدورة الرابعة، و النادي القنيطري بالرباط ضمن لقاءات الدورة الخامسة.
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