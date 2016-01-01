لجنة الأخلاقيات تصدر قراراتها بخصوص قضية الرشوة

أخبارنا المغربية ـ الرباط

اجتمعت لجنة الأخلاقيات التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم يوم 23 شتنبر 2016 من أجل البت في ملف محاولة الرشوة من أجل التأثير في نتيجة المباراة التي جمعت ما بين الجمعية الرياضية لمكتب التكوين المهني والنادي الرياضي النواصر أولاد صالح يوم 23 ابريل 2016 وقررت ما يلي:

توقيف السيد عبد القادر شنان مدرب فريق الجمعية الرياضية لمكتب التكوين المهني لمدة سنة، ستة أشهر منها موقوفة التنفيذ، وذلك لقبوله عملية إرشاء بعض اللاعبين بُغية التأثير في نتيجة المباراة التي جمعت بين الطرفين.

توقيف السيد علي بوغو رئيس النادي الرياضي النواصر أولاد صالح لمدة سنة، ستة أشهر منها موقوفة التنفيذ، مع غرامة مالية قدرها 50 ألف درهما، لدوره في محاولة إرشاء بعض اللاعبين من طرف السيد عبد القادر شنان مدرب فريق الجمعية الرياضية لمكتب التكوين المهني، وذلك من خلال تحريضه للاعب عبد القادر العمراني على تسجيل المكالمة الهاتفية.

توقيف اللاعب عبد القادر العمراني لاعب النادي الرياضي النواصر أولاد صالح لمدة سنة، ستة أشهر منها موقوفة التنفيذ، من أجل دوره السلبي في محاولة رشوة بعض اللاعبين من طرف السيد عبد القادر شنان مدرب فريق الجمعية الرياضية لمكتب التكوين المهني وذلك عندما عمد على تسجيل المكالمة الهاتفية التي كان البادئ بإجرائها.

من جهة أخرى، قررت لجنة الأخلاقيات التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، دعوة العصبة الوطنية لكرة القدم هواة، إلى إثارة انتباه جميع أعضاء مكتبها المديري من أجل الابتعاد في الظروف المشابهة، عن كل سلوك انفرادي من شأنه التأثير على انسجام العصبة. ( لقد تبين للجنة، أن سلوك السيد القرقوري عضو المكتب المديري قد جانب الصواب في هذه القضية).