اتحاد طنجة لكرة القدم يعلن عن تشكيلة مكتبه الجديد ولجانه التقنية الوظيفية

أعلن فريق اتحاد طنجة لكرة القدم عن تشكيلة مكتبه الجديد ولجانه التقنية الوظيفية.



فقد أعلن رئيس فريق اتحاد طنجة لكرة القدم عبد الحميد أبرشان، حسب بلاغ للنادي اليوم الجمعة، عن تشكيلة المكتب المسير، بعد أن كان الجمع العام الأخير قد منحه حق اختيار تشكيلة أعضاء المكتب.



وتتضمن التشكيلة الجديدة للمكتب المسير لفريق اتحاد طنجة كلا من عبد الحميد أبرشان (رئيس) وفؤاد العماري (رئيس منتدب)، وعبد السلام العامري وأنور ماجد ونصر الله قرطيط ومحمد أفقير وياسين التمسماني وأحمد بلمختار وأحمد بناني ومحمد سعيد بنعمر ورشيد حسني وطارق الوعري وغسان شلهوب وعبد القادر بنطاهر (نواب للرئيس).



كما تتضمن تشكيلة المكتب ربيع المولوع (كاتب عام) وعبد الرحيم الهوازر (نائب للكاتب العام) والمصطفى البروجي (أمين للمال) وحسن الوسيني (نائب أمين المال)، والمستشارين محمد حسني وجمال العتابي وسيف الدين النايب وعدنان الوسيني ومحمد هبان أسيف وخالد الزويتي وعبد الحميد الورياغلي.



كما أعلن الفريق عن أعضاء اللجنة التقنية الوظيفية، التي تتكون من محمد أوفقير وخالد الزويتي (لجنة البنية التحتية)، وأحمد بلمختار وأحمد بناني (لجنة التنظيم)، وسيف الدين النايب وجمال العتابي (لجنة التكوين والفئات الصغرى)، وعبد القادر بنطاهر وربيع مولوع (اللجنة القانونية والإدارية)، وعدنان الوسيني ومحمد هبان أسيف (لجنة التسويق)، ومحمد سعيد بنعمر وعبد الحميد الورياغلي (لجنة التأديب والروح الرياضية)، وياسين التمسماني ومصطفى البروجي (لجنة العلاقات الخارجية)، ونصر الله قرطيط وعبد السلام العامري (لجنة الدعم والموارد المالية)، وطارق الوعري وعبد الرحيم الهوازر (اللجنة الطبية)، ورشيد حسني وغسان شلهوب (لجنة الاعلام و التواصل).



وقرر المكتب المسير، حسب المصدر ذاته، إحداث منصب المشرف العام للفريق سيتم الإعلان عنه لاحقا، وكذا دعم اللجان بالمنخرطين ل"مزيد من الانفتاح على جميع الآراء والاقتراحات التي ستدفع بالفريق إلى الأمام".