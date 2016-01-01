بطولة القسم الثاني : نتائج الدورة السابعة و الترتيب

في ما يلي نتائج مباريات الدورة السابعة للبطولة الاحترافية اتصالات المغرب لكرة القدم لأندية القسم الوطني الثاني ، التي جرت منافساتها يومي الجمعة والسبت:

-- الجمعة : جمعية سلا - نادي سريع وادي زم 4-2.

-- السبت :

مولودية وجدة - المغرب الفاسي 1-0.

الرشاد البرنوصي - شباب المسيرة 0-2.

رجاء بني ملال - وداد تمارة 0-0.

اتحاد سيدي قاسم - يوسفية برشيد 0-0.

اتحاد أيت ملول - الراسينغ البيضاوي 2-0.

الوداد الفاسي - الإتحاد الزموري للخميسات 1-1.

الإتنين 31 أكتوبر (الساعة الثالثة بعد الزوال):

إتحاد تمارة - أولمبيك الدشيرة.

الترتيب :

لعب النقط :

1- جمعية سلا 7 14.

-- اتحاد سيدي قاسم 7 14.

3- الراسينغ البيضاوي 7 11.

-- رجاء بني ملال 7 11.

-- اتحاد ايت ملول 7 11.

6- وداد تمارة 7 10.

-- الاتحاد الزموري للخميسات 7 10.

-- مولودية وجدة 7 10.

9- شباب المسيرة 7 9.

10- اولمبيك الدشيرة 6 8.

-- يوسفية برشيد 7 8.

12- وداد فاس 7 7.

13- المغرب الفاسي 7 6.

-- سريع وادي زم 7 6.

15 - اتحاد تمارة 6 3.

16- الرشاد البرنوصي 7 3.