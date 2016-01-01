بطولة القسم الثاني : نتائج الدورة السابعة و الترتيب
في ما يلي نتائج مباريات الدورة السابعة للبطولة الاحترافية اتصالات المغرب لكرة القدم لأندية القسم الوطني الثاني ، التي جرت منافساتها يومي الجمعة والسبت:
-- الجمعة : جمعية سلا - نادي سريع وادي زم 4-2.
-- السبت :
مولودية وجدة - المغرب الفاسي 1-0.
الرشاد البرنوصي - شباب المسيرة 0-2.
رجاء بني ملال - وداد تمارة 0-0.
اتحاد سيدي قاسم - يوسفية برشيد 0-0.
اتحاد أيت ملول - الراسينغ البيضاوي 2-0.
الوداد الفاسي - الإتحاد الزموري للخميسات 1-1.
الإتنين 31 أكتوبر (الساعة الثالثة بعد الزوال):
إتحاد تمارة - أولمبيك الدشيرة.
الترتيب :
لعب النقط :
1- جمعية سلا 7 14.
-- اتحاد سيدي قاسم 7 14.
3- الراسينغ البيضاوي 7 11.
-- رجاء بني ملال 7 11.
-- اتحاد ايت ملول 7 11.
6- وداد تمارة 7 10.
-- الاتحاد الزموري للخميسات 7 10.
-- مولودية وجدة 7 10.
9- شباب المسيرة 7 9.
10- اولمبيك الدشيرة 6 8.
-- يوسفية برشيد 7 8.
12- وداد فاس 7 7.
13- المغرب الفاسي 7 6.
-- سريع وادي زم 7 6.
15 - اتحاد تمارة 6 3.
16- الرشاد البرنوصي 7 3.
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