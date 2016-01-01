الرئيسية | رياضة | كورة مغربية | بطولة القسم الثاني : نتائج الدورة السابعة و الترتيب

بطولة القسم الثاني : نتائج الدورة السابعة و الترتيب

بواسطة أخبارنا المغربية ـ وكالات 2 ساعات 11 دقيقة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
بطولة القسم الثاني : نتائج الدورة السابعة و الترتيب بطولة القسم الثاني : نتائج الدورة السابعة و الترتيب

في ما يلي نتائج مباريات الدورة السابعة للبطولة الاحترافية اتصالات المغرب لكرة القدم لأندية القسم الوطني الثاني ، التي جرت منافساتها يومي الجمعة والسبت:

-- الجمعة : جمعية سلا - نادي سريع وادي زم 4-2. 

-- السبت : 

مولودية وجدة - المغرب الفاسي 1-0. 

الرشاد البرنوصي - شباب المسيرة 0-2. 

رجاء بني ملال - وداد تمارة 0-0. 

اتحاد سيدي قاسم - يوسفية برشيد 0-0. 

اتحاد أيت ملول - الراسينغ البيضاوي 2-0. 

الوداد الفاسي - الإتحاد الزموري للخميسات 1-1. 

الإتنين 31 أكتوبر (الساعة الثالثة بعد الزوال):

إتحاد تمارة - أولمبيك الدشيرة.

الترتيب :

لعب النقط :

1- جمعية سلا 7 14. 

-- اتحاد سيدي قاسم 7 14.

3- الراسينغ البيضاوي 7 11.

-- رجاء بني ملال 7 11. 

-- اتحاد ايت ملول 7 11.

6- وداد تمارة 7 10.

-- الاتحاد الزموري للخميسات 7 10.

-- مولودية وجدة 7 10.

9- شباب المسيرة 7 9.

10- اولمبيك الدشيرة 6 8.

-- يوسفية برشيد 7 8.

12- وداد فاس 7 7. 

13- المغرب الفاسي 7 6. 

-- سريع وادي زم 7 6.

15 - اتحاد تمارة 6 3. 

16- الرشاد البرنوصي 7 3.

 

مجموع المشاهدات: 662 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

أرشيف الرياضة

  1. ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)

  2. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  3. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  4. ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)

  5. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)