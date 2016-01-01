اتحاد طنجة يعود لسكة الانتصارات

فاز فريق اتحاد طنجة على مضيفه أولمبيك آسفي بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم السبت على أرضية ملعب المسيرة بأسفي، برسم الدورة السابعة لأندية القسم الوطني الأول للبطولة الوطنية الاحترافية اتصالات المغرب لكرة القدم.



وسجل هدفي اتحاد طنجة كل من اللاعب اينيس سيبوفيتش في الدقيقة 32، وعبد الغني معاوي في الدقيقة 76، فيما وقع هدف أولمبيك آسفي ياسين الرامي (د21) .



وعقب فوزه بهده المباراة استعاد فريق مدينة البوغاز صدارة ترتيب أندية البطولة الاحترافية ب14 نقطة مع مباراة ناقصة، وبفارق نقطة واحدة عن فريق الوداد البيضاوي (13 نقطة) الذي يحتل الصف الثاني مع مبارتين ناقصتين ، و الذي تعادل أمس مع الدفاع الحسني الجديدي (1-1) ، فيما ظل الفريق المسفيوي في المركز التاسع بست نقاط إلى جانب كل من نهضة بركان، شباب الريف الحسيمي وحسنية أكادير.



ويستضيف اليوم فريق المغرب التطواني بملعب سانية الرمل فريق الجيش الملكي ابتداء من الساعة السادسة مساء.