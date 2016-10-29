بالصور : مقابلة الوداد و الجديدة تشهد واحدة من أكبر فضائح البطولة الوطنية في زمن الإحتراف‎

عبدالاله بوسحابة : أخبارنا المغربية

تداول رواد الفيسبوك ، صورا صادمة ، لمشاهد أعقبت المقابلة التي استقبل فيها فريق الوداد البيضاوي بملعب الفتح الرباط ، فريق الدفاع الجديدي ، حيث خصصت إدارة الدكاليين ، برميلا بلاستيكيا وضعت به قطعا من الثلج ، في ما يشبه حمام الثلج الذي يأخذه محترفو كرة القدم عبر العالم غداة كل مقابلة ، بهدف استرخاء العضلات ، و الحد من الآلام الناتجة عن الإصابات.

و قد اختار الفريق الدكالي ان يخصص للاعبيه برميلا ربما يستعمل لأغراض البناء ، و جعل اللاعبين يتناوبون عليه تباعا ، في مشهد أثار سخرية كل من تابعوا الصور .