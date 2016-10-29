الرئيسية | رياضة | كورة مغربية | بالصور : مقابلة الوداد و الجديدة تشهد واحدة من أكبر فضائح البطولة الوطنية في زمن الإحتراف‎

بالصور : مقابلة الوداد و الجديدة تشهد واحدة من أكبر فضائح البطولة الوطنية في زمن الإحتراف‎

بواسطة أخبارنا المغربية 2 ساعات 43 دقيقة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
بالصور : مقابلة الوداد و الجديدة تشهد واحدة من أكبر فضائح البطولة الوطنية في زمن الإحتراف‎ بالصور : مقابلة الوداد و الجديدة تشهد واحدة من أكبر فضائح البطولة الوطنية في زمن الإحتراف‎

عبدالاله بوسحابة : أخبارنا المغربية

تداول رواد الفيسبوك ، صورا صادمة ، لمشاهد أعقبت المقابلة التي استقبل فيها فريق الوداد البيضاوي بملعب الفتح الرباط ، فريق الدفاع الجديدي ، حيث خصصت إدارة الدكاليين ، برميلا بلاستيكيا وضعت به قطعا من الثلج ، في ما يشبه حمام الثلج الذي يأخذه محترفو كرة القدم عبر العالم غداة كل مقابلة ، بهدف استرخاء العضلات ، و الحد من الآلام الناتجة عن الإصابات.

و قد اختار الفريق الدكالي ان يخصص للاعبيه برميلا ربما يستعمل لأغراض البناء ، و جعل اللاعبين يتناوبون عليه تباعا ، في مشهد أثار سخرية كل من تابعوا الصور .

مجموع المشاهدات: 81619 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (3 تعليق)

1 |
المغاربة معروف عليهم كيقضيو باش ما كاين وكيحمدو الله.اللاعب بعد انتهاءه من التدارب يكتفي بكاسكروط ديال الطون والحار
مقبول مرفوض
3
تقرير كغير لائق 2016/10/29 - 10:46
2 | Espace elkassaba
دكالة وبيخير
ماشي موشكيل نية أبلغ من العمل
مقبول مرفوض
-2
تقرير كغير لائق 2016/10/29 - 11:18
3 | Ttttt
Ttttt
رااااا ما لقيت ما نقول شحال ونا نخمم فشي تعليق لقيت احسن تعليق هو:(بدون تعليق)
مقبول مرفوض
1
تقرير كغير لائق 2016/10/30 - 12:26
المجموع: 3 | عرض: 1 - 3

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

أرشيف الرياضة

  1. ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)

  2. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  3. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  4. ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)

  5. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)