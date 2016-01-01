الفتح الرباطي سينال جائزة مالية ضخمة في حال الفوز بالبطولة العربية

أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم عن تفاصيل بطولة الأندية العربية لموسم 2016-2017 والتي تشهد مشاركة 23 من 22 دولة عربية.

وشهدت العاصمة الأردنية عمان اليوم الاحد سحب قرعة الأدوار التمهيدية لهذه البطولة التي تؤهل ثلاثة فرق للنهائيات التي ستقام في ضيافة الأهلي المصري خلال الفترة الممتدة من 21 يوليو إلى 5 غشت المقبلين.

وكان الإتحاد العربي أعلن في وقت سابق عن تأهل فرق النصر والهلال من السعودية، الأهلي والزمالك من مصر، الترجي التونسي، نصر حسين داي الجزائري، الفتح المغربي، والفيصلي الأردني.

وبحسب قرعة الأدوار التمهيدية التي سحبت الاحد، يلتقي الرفاع البحريني مع العهد اللبناني يومي 7 و14 دجنبر المقبل والفائز منهما يتأهل لملاقاة شباب الخليل الفلسطيني ذهابا وإيابا ، فيما ينتظر فنجاء العماني المتأهل من شباب الخليل مع الفائز من الرفاع والعهد.

ويلتقي الجيش السوري مع نفط الوسط العراقي في مباراتين على أن يتأهل الفائز إلى النهائيات مباشرة.

وعلى المستوى الإفريقي يلتقي اساس تلكوم من جيبوتي والمريخ السوداني ذهابا وإيابا يومي 5 و12 يناير المقبل، على أن يتأهل الفائز بينهما لملاقاة تفرغ زينه الموريتاني.

وكان ممثل جيبوتي اساس تلكوم تأهل لملاقاة المريخ السوداني بعد فوزه بتصفية ثلاثية استضافها بمشاركة دي كادها الصومالي وفول كانو من جزر القمر متعادلا في المباراتين.

وأعلن محمد روراوه نائب رئيس الإتحاد العربي لكرة القدم الاحد من العاصمة الاردنية عمان عن ارتفاع قيمة الجائزة المالية لبطل الأندية العربية إلى 2,5 مليون دولار مقابل 600 ألف دولار للوصيف و400 ألف دولار مناصفة بين فريقي المركز الثالث و10 ألاف دولار للفرق المغادرة من الدور الأول.