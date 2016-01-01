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ترتيب البطولة الاحترافية بعد الدورة السابعة

بواسطة أخبارنا المغربية - و م ع ساعة واحدة مضت
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ترتيب البطولة الاحترافية بعد الدورة السابعة ترتيب البطولة الاحترافية بعد الدورة السابعة

نقط. لعب :

1- اتحاد طنجة 14 6. 

2- الوداد البيضاوي 13 5.

3- الرجاء الرياضي 12 6. 

4- الدفاع الحسني الجديدي 11 6.

-- المغرب التطواني 11 6.

6- شباب خيفرة 10 7. 

7- نهضة بركان 9 6.

-- الكوكب المراكشي 9 7.

9- الجيش الملكي 7 6.

10- شباب الحسيمية 6 6.

 -- حسنية أكادير 6 6.

-- أولمبيك خريبكة 6 7.

-- أولمبيك آسفي 6 7.

14-اتحاد الفتح الرياضي 4 3. 

-- شباب قصبة تادلة 4 6.

16- النادي القنيطري 4 6.

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