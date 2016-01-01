بالتفاصيل : "الكرين بويز" تتحدى "المخزن" و تفرض عودتها إلى المدرجات بالقوة (الصور)

عبدالاله بوسحابة : أخبارنا المغربية

بعد حظر انشطة " الإلتراس " بالمغرب ، بعد واقعة السبت الأسود بمركب محمد الخامس بالدار البيضاء الذي خلف قتلى و جرحى خلال مقابلة الرجاء و الحسيمة برسم الموسم الماضي ، أعلن فصيل " الكرين بويز " عودته بالقوة إلى المدرجات لمساندة الرجاء البيضاوي ، متحديا بذلك كل القرارات التي فرضت حظر أنشطة الالتراس بالمغرب .

وبحسب مصادرنا المطلعة ، فرغم الحراسة الأمنية المشددة التي شهدتها مقابلة الفتح و الرجاء ، إلا أن عشرات المشجعين الرجاويين المحسوبين على الفصيل المذكور سابقا ، تمكنوا من اقتحام ملعب الأمير مولاي الحسن بالرباط بالقوة ، متأبطين " باش " الكرين بويز ، و أيضا " إشابات " تحمل رمز الفصيل ، و طبول ، و " فلامات " ، في تحد صريح لكل القرارات السابقة ، و للطوق الأمني المفروض على هذه الأنشطة المحظورة .

ذات المصادر أكدت أن " الكرين بويز "، رفعت مباشرة بعد انطلاق المقابلة " الباش " ، الذي حمل عبارة " الماستر " أو الأساتذة ، حيث حاول رجال الأمن سحب هذه اللافتة التي كانت بداية الثورة على قرار الحظر ، لكن عزيمة الجماهير الرجاوية ، حالت دون ذلك ، فهل سيتكرر ذات المشاهد في باقي الللاعب المغربية ؟